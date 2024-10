Tumore al seno, Forza Italia: "La migliore cura è la prevenzione"

Oggi in Consiglio regionale, con l’associazione ANDOS, associazione nazionale delle donne operate al seno, i consiglieri di Forza Italia hanno lanciato la campagna 2024 ‘La Regione si colora di rosa”.

«Ci teniamo ad evidenziare la grande importanza della prevenzione del tumore al seno. Usciamo da un preoccupante decremento dei programmi di screening. I dati del 2019 ci raccontano di una riduzione dal 77,2 al 65,6% e negli anni successivi la situazione si era aggravata a causa della pandemia. È quindi quanto mai attuale invitare le donne piemontesi a partecipare agli screening mammografici per ridurre la comparsa della patologia in fase evolutiva. Ogni anno il Piemonte registra 4.500 nuovi casi di tumore al seno, l’attività di prevenzione diventa fondamentale per ridurre se non annullare i danni. Come amministratori pubblici siamo in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica e per ricordare che la migliore cura è sempre la prevenzione», concludono le consigliere e i consiglieri azzurri Annalisa Beccaria, Debora Biglia, Davide Buzzi Langhi, Franco Graglia, Mauro Fava e Paolo Ruzzola.