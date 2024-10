Nuovo stabilimento della Pontevecchio: in vista modifiche alla viabilità

La presenza del nuovo stabilimento della Pontevecchio srl cambierà la viabilità tra Lusernetta e Luserna San Giovanni. Il tema è stato affrontato ieri in Città metropolitana a Torino, in un incontro tra il vicesindaco Jacopo Suppo, la dirigente e i tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana, i sindaci e i tecnici dei Comuni di Luserna San Giovanni e di Lusernetta.

Intanto è prossima l’emissione di un’ordinanza per istituire un senso unico alternato a vista sul cosiddetto ‘ponte Pietra’ sul torrente Luserna al km 0+120 circa. Una soluzione che verrà attuata quando arriverà il via libera del progettista incaricato dalla Pontevecchio di valutare l’idoneità strutturale del ponte al passaggio di mezzi pesanti.

Il senso unico alternato permetterà anche di creare un camminamento per pedoni e ciclisti.

Per fine novembre è previsto invece il completamento della bretella di collegamento tra la Provinciale 156 e la sua diramazione 1, per sgravare il ponte dal traffico pesante.

Da sottoporre ai Comuni ci sarà anche la proposta di un camminamento pedonale esterno alla Sp 156 nel tratto tra il ponte Pietra e la rotatoria di raccordo con la diramazione 1.

Suppo ha anche proposto di siglare un protocollo d’intesa per valutare un ulteriore miglioramento del sistema viario locale, che potrebbe partire dalla rilocalizzazione del peso pubblico per realizzare una rotatoria sulla Strada delle Cave in corrispondenza dell'innesto della nuova bretella.