Blitz di Gioventù Nazionale sotto la Mole: "Il vero City Branding di Torino? Spaccio e degrado"

Blitz sotto la Mole Antonelliana di Gioventù Nazionale mentre alla Casa del Teatro ragazzi è in corso, con il sindaco Stefano Lo Russo , l’evento di lancio per il nuovo City Branding del Comune di Torino . I ragazzi del movimento giovanile di Fratelli d’Italia si sono ritrovati sotto il simbolo del capoluogo con cartelli e fumogeni.

“Strade di Barriera in mano allo spaccio e al degrado, così come le vie di San Salvario e Piazza Bengasi, mentre il parco del Valentino e i Murazzi la notte sembrano una giungla. Da qui la trovata della giunta: invece che applicare il Daspo Urbano, ecco un nuovo “city branding” per rilanciare l’immagine di Torino, come se si potessero nascondere lo spaccio dilagante e il proliferare di crimini dietro a un bel logo digitale” dichiarano i militanti di Gioventù Nazionale.