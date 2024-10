Consiglio delle autonomie locali, Mauro Barisone nuovo presidente

Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) ha un nuovo presidente, Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo.

Barisone è stato eletto nella seduta di insediamento tenutasi in Sala Viglione a Palazzo Lascaris, presieduta da Fabio Carosso, consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, alla presenza dell’assessore agli Enti locali Enrico Bussalino.

Vicepresidenti del Cal saranno: Matteo Chiantore, sindaco di Ivrea (To) e Maurizio Giacoletto, sindaco di Rivara (To) e presidente dell'Unione montana Alto Canavese.

Eletti anche i sette segretari che compongono l’Ufficio di presidenza: Franca Biglio, Paolo Amorisco, Davide Gilardino, Elena Piastra, Pacifico Banchieri, Luca Robaldo e Alessandro Lana.

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco nell’augurare buon lavoro ha esplicitato il proprio “impegno a favorire il dialogo costante e costruttivo con il Cal, per rafforzare la sinergia tra le istituzioni e contribuire alla crescita e al benessere dei cittadini”.

Il consigliere segretario Carosso ha fatto presente che “mai come oggi il confronto con i rappresentanti degli Enti locali è utile per una normativa precisa e puntuale per le esigenze delle nostre comunità”.

L’assessore Bussalino ha richiamato “l’importanza del Cal nella sua funzione di rappresentanza degli enti locali piemontesi e di monitoraggio della qualità legislativa della Regione”.

Infine è intervenuto il neo presidente Barisone dichiarandosi “onorato per la scelta all’unanimità “e sottolineando che “l’obbiettivo del Cal sarà quello di supportare tutti i comuni piemontesi in una proficua sinergia con la Regione Piemonte”.

La prossima convocazione del Consiglio delle autonomie locali e del suo Ufficio di presidenza è prevista per giovedì 7 novembre alle 13 (Udp) e 14 (Assemblea) per la discussione del disegno di legge 52, “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”.