L'arte fa il suo ingresso nel reparto di terapia intensiva neonatale del Sant'Anna

La settimana di Artissima inizia con un progetto solidale, a partire da domani e fino a giovedì prossimo, su iniziativa di MAZZOLENI London-Torino in occasione di ARTISSIMA 2024, sarà possibile seguire l’artista DAVID REIMONDO, mentre sarà impegnato nella realizzazione dell’opera ETIMOGRAFIA che verrà da lui creata direttamente all’interno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.

La creazione dell’opera è stata pensata a beneficio di tutti coloro che in futuro varcheranno la soglia del Reparto: medici, personale infermieristico ma soprattutto per i genitori, che trascorreranno gran parte dei primi giorni della loro vita accanto ai loro piccoli prematuri. La Galleria MAZZOLENI aveva già più volte collaborato in passato con la Fondazione. Lo scorso anno ha devoluto a beneficio dei piccoli pazienti la somma solitamente stanziata per gli omaggi natalizi che ha permesso l’acquisto dell’ICON, un cardiometro all’avanguardia per il monitoraggio continuo del cuore e della circolazione dei piccoli neonati.

Grazie alla collaborazione con David Reimondo, il progetto si completa con l’intervento dell’artista direttamente in reparto. Reimondo ha avuto occasione di visitare gli spazi e conoscere i pazienti e le loro famiglie, e grazie al confronto con lo staff medico e la Fondazione, ha deciso di dipingere in Reparto uno dei simboli della sua opera “Etimografia”. L’artista è impegnato dal 2014 nella creazione di “simboli” che portano alla produzione di nuovi grafemi e fonemi, segni riconoscibili per istinto, trascendendo così retaggi e barriere socio-culturali e linguistiche.