Pantaloni da donna per il back to work: vivere l’ufficio con stile

Stai ancora preparando il tuo armadio per il back to work (o il back to school)? Fallo con stile e scegli i pantaloni da donna che renderanno il tuo ritorno molto più leggero. Perché sentirsi belle, comode e trendy regala un immediato senso di sicurezza e fiducia in se stesse. E lo sappiamo tutte, spesso sono proprio i pantaloni la scelta più difficile, che può rovinare un outfit o trasformarlo completamente, rendendo anche il look più semplice qualcosa di unico.

Vediamo quindi i must have per questa stagione e lasciamoci ispirare per un rientro all'insegna delle ultime tendenze!

I pantaloni vita alta da donna e regular più trendy

C’è poco da fare, l’impero della vita alta comincia a vacillare lasciando inevitabilmente spazio alla vita regular o addirittura bassa. Ma questo significa semplicemente una cosa: che ogni donna può essere assolutamente alla moda con il taglio in vita che più desidera e che trova più comfort. Non è questa una bella notizia per tutte noi?

I pantaloni a vita alta da donna più amati per l’ufficio restano senza dubbio i pantaloni slim fit a tinta unita. Eleganti al punto giusto ma anche perfettamente confortevoli, perché seguono le curve naturali del nostro corpo enfatizzando i punti strategici. E li puoi abbinare veramente con tutto: una camicia elegante, per i meeting più importanti, una maglia girocollo per i giorni più easy, o una t-shirt rigata per un look sempre chic, ma con un tocco più originale.

Se invece sei amante della vita regular, dei pantaloni essenziali e mai troppo eccessivi, non puoi fare a meno di un nuovo paio di joggers. Morbidi, urban e versatili, sono semplicissimi da abbinare perché riescono a enfatizzare qualsiasi look, dal più elegante al più casual. Stanno bene tanto con un blazer per le occasioni formali, o con una blusa bianca e un paio di sneakers per l’everyday.

Pantaloni classici da donna o bold?

Eleganza classica o audace? Anche qui i brand non si sbilanciano troppo e offrono diverse tipologie di pantaloni da donna per ogni stile.

I chino slim fit continuano ad essere tra i più amati, per la linearità delle forme e quell’intramontabile allure casual chic, che li rende davvero perfetti per i diversi momenti della giornata: professionali e moderni con una camicia slim fit, più easy con una t-shirt relaxed fit. Lo stesso vale per i pantaloni palazzo, che anche quest’anno continueranno ad essere protagonisti dei nostri look più eleganti, perché è inutile negarlo: stanno bene davvero con tutto!

Per chi desidera distinguersi con proposte più particolari, lo stile audace torna alla ribalta, soprattutto grazie ai pantaloni effetto finta pelle, che però non sono più skinny come in passato. Oggi li troviamo in versione cargo, con tagli originali sulle ginocchia e maxi tasche, perfetti per sentirsi uniche anche nelle giornate più monotone in ufficio.

Se questo è lo stile che desiderate per il vostro back to office, non potete perdervi la nuova collezione di pantaloni da donna firmata Sisley, il brand che (secondo noi) anche quest’anno ha saputo coniugare al meglio eleganza, audacia e stile contemporaneo.

I pantaloni eleganti da donna per le occasioni più formali

Il meeting decisivo, la riunione con il grande capo, la convention di settore: cosa ci propongono i brand per le occasioni più importanti?

I pantaloni neri a sigaretta e i pantaloni palazzo restano un perfetto passepartout, da abbinare semplicemente a un blazer ampio, completando l’outfit con degli accessori gold o silver, con i quali dare dei tocchi di luce interessanti senza risultare troppo invadenti. Ma perché non osare con un paio di chino colorati, nei toni neutri o intensi? Con una camicia bianca e una slingback elegante, questi pantaloni da donna possono rappresentare il perfetto compromesso tra eleganza e originalità, anche nelle occasioni più formali.