Riceviamo e pubblichiamo: "Ospedale Pellerina, dai cittadini obiezioni legittime sulla collocazione"

Dopo l'assemblea pubblica di ieri sera, legata alla vicenda del futuro ospedale della Pellerina, una lettrice ci scrive.



"Sarebbe opportuno un approfondimento onesto su un tema che sta tanto a cuore a molti cittadini. Non si possono omettere le obiezioni più che valide che riguardano non certo la costruzione di un nuovo ospedale bensì la sua collocazione", è la sua osservazione.



E spiega: "Deturpare il parco non ha solo un impatto ambientale, ma paradossalmente anche sanitario. Ridurre la sua fruibilità vuol dire anche sottrarre ai cittadini un luogo di aggregazione. Basti pensare all'area delle giostre, luogo di incontro da sempre di ragazzini e famiglie. Senza contare quanta gente rinuncerà a recarsi in tale parco se banalmente non si può parcheggiare. Occuparsi della salute significa innanzitutto prevenire, lo dico da medico e quindi preservare il benessere dei cittadini".