Trasporto pubblico locale: Gabusi chiarisce le misure contro i disservizi delle linee ferroviarie SFM-4 e SFM-7

Torino, 29 ottobre 2024

Trasporto pubblico locale: l’assessore Gabusi chiarisce le misure contro i disservizi delle linee ferroviarie SFM-4 e SFM-7

Oggi in Consiglio regionale, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha fatto il punto sulle misure che la Regione sta adottando per contrastare i disservizi registrati sulle linee ferroviarie SFM-4 e SFM-7, ponendo particolare attenzione al sistema di penali applicato al gestore Trenitalia.

"In linea con il Contratto di Servizio - ha dichiarato Gabusi - la Regione applica annualmente penali significative per il mancato raggiungimento dei livelli di performance stabiliti. Questi provvedimenti, insieme all’erogazione di bonus mensili per i viaggiatori, sono strumenti fondamentali per garantire la qualità del servizio. Vogliamo assicurarci che i nostri standard di puntualità e affidabilità vengano rispettati". Il bonus Sfm ai viaggiatori viene calcolato in base ai ritardi accumulati nei mesi precedenti. Questo sistema consente di determinare il rimborso in maniera proporzionale all’effettiva qualità del servizio offerto, considerando i disservizi e ritardi che i viaggiatori hanno subito. I viaggiatori riceveranno lo sconto equivalente ai disagi di questo periodo nei primi mesi del nuovo anno.

Gabusi ha inoltre sottolineato il monitoraggio costante del servizio ferroviario da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese (Amp), che raccoglie i dati di puntualità sia nelle stazioni chiave, come Torino Porta Susa e Torino Aeroporto, sia alle destinazioni finali. «I dati vengono verificati con regolarità, e in caso di criticità non esitiamo a intervenire per richiedere azioni correttive da parte del gestore», ha aggiunto.

Come ulteriore misura, ieri si è svolta la prima riunione di monitoraggio con Amp e i comitati dei pendolari, avviata come nuova procedura definita nella riunione del 23 ottobre, per tenere sotto controllo i disagi e valutare i miglioramenti. Questo appuntamento settimanale permetterà di monitorare l’efficacia delle soluzioni adottate e di raccogliere tempestivamente i riscontri dai pendolari stessi. L’assessore ha ribadito l’impegno della Regione Piemonte a favore dei pendolari e degli utenti del trasporto pubblico locale. «Continueremo – ha concluso – a garantire che Trenitalia rispetti i livelli di servizio previsti, e ad applicare le penali necessarie per tutelare i diritti dei cittadini. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire un servizio ferroviario efficiente e puntuale, all’altezza delle aspettative».