Ultimi giorni a Grugliasco per presentare domanda per essere inseriti nel programma P.R.AT.I.C.O 2024

Puoi presentare domanda per l'inserimento nel programma P.R.AT.I.C.O 2024 , promosso dal Patto territoriale e dai comuni della zona ovest di Torino, dal 4 marzo al 31 ottobre, salvo proroga del termine e previa disponibilità delle risorse.

-sostegno economico di 400 euro al mese (per tre mesi);

Le domande per partecipare al programma P.R.At.I.C.O vanno presentate entro il 31 ottobre e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La domanda di partecipazione e l’avviso pubblico con l’indicazione di tutti i requisiti sono disponibili nella sezione Modulistica. Per l’accesso al progetto fa fede il protocollo di ricezione.

Le domande devono pervenire prioritariamente via email all’indirizzo: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it.

Si ricorda che sia che pervengano via e-mail, sia presentandole di persona le domande devono essere debitamente compilate in ogni singola parte, firmate e corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità delle stesse: