La Reale Mutua Fenera Chieri '76 KO contro Busto Arsizio

Passo falso della Reale Mutua Fenera Chieri '76 che nel turno infrasettimanale che chiude il tour de force di ottobre cede il passo alla Eurotek UYBA Busto Arsizio per 3-0.

Risultato pesante che non descrive l'andamento di un match sempre in equilibrio, nonostante la squadre ospite durante i tre set abbia sempre mantenuto almeno un paio di punti di vantaggio sulla formazione chierese. Alla Reale Mutua non basta la solita prestazione generosa di Skinner - 22 punti a referto per lei - per arginare Busto, che dopo aver messo al tappeto Scandicci nello scorso match, può segnare nel proprio taccuino altri tre punti e l'ennesima vittima eccellente.

Insieme all'MVP del match, la farfalla Jennifer Boldini, l'attacco di Busto ha potuto godere della serata di grazia del duo Kunzler-Piva, rispettivamente 18 e 15 punti; in doppia cifra anche Sartori a quota 11.

"Bisogna fare i complimenti a Busto che ha giocato un’altra grande partita dopo quella con Scandicci. - il commento a fine match di coach Bregoli - Noi abbiamo fatto una brutta partita. Le cose che non hanno funzionato secondo me sono chiare, ci sarà da capire il perché. Alcune cose si erano già viste nelle altre partite, stasera di più. Dobbiamo sistemare tante cose. Cercheremo di darci delle priorità iniziando dalle più importanti".

“Con Scandicci avevamo fatto una bellissima partita di squadra, oggi ancora di più. Oggi il premio MVP andrebbe dato alla squadra: le due schiacciatrici hanno fatto un lavoro incredibile in attacco e in difesa, anche il nostro libero è stato incredibile, gli opposti si sono ben alternati e le centrali hanno toccato tanto e sono passate bene in attacco. 3 punti fondamentali, ci crediamo tantissimo: testa bassa a lavorare in palestra, ma testa sempre così alta quando si entra in campo”, le parole del MVP Boldini.

Prossimo impegno per le biancoblù domenica 3 novembre a Talmassons per la sfida contro la neo-promossa CDA Volley Talmassons FVG.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (22-25; 23-25; 23-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Gicquel 6, Gray 3, Alberti 4, Skinner 22, Omoruyi 5; Spirito (L); Guiducci, Bujis 8, Rolando, Anthouli 2, Lyashko 2, Carletti. N. e. Giannelli (2L). All. Bregoli.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Boldini 1, Obossa 5, Sartori 11, Van Avermaet 9, Kunzler 18, Piva 15, Pelloni (L); Frosini 2. N. e. Scola, Howard, Olaya, Morandi, Frosini, Lualdi, Van Der Pijl (2L). All. Barbolini