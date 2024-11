PEPE verso nuovi record, ma questa nuova meme coin potrebbe fare anche meglio

Il prezzo di PEPE sta vivendo una rinascita, stimolando le voci su una (potenziale) ulteriore crescita. Nonostante alcune fluttuazioni nelle ultime ore, il trend attuale si mantiene forte, e recenti indicatori suggeriscono che la formazione di un possibile golden cross potrebbe preludere a un’inversione verso un uptrend più robusto.

E mentre PEPE mostra segnali di ripresa, un nuovo competitor, PEPU , sta guadagnando attenzione, avendo già raggiunto i 23 milioni di dollari in prevendita. Questa nuova meme coin rappresenta un'alternativa intrigante per gli investitori in cerca di opportunità di guadagno nel mercato in crescita delle criptovalute.

Il trend attuale di PEPE è ancora forte

Il trend attuale di PEPE resta forte, nonostante un recente calo dell’ADX (Average Directional Index) a 37, che indica una certa perdita di forza rispetto ai valori precedenti superiori a 50.

Questo calo indica anche che, sebbene l’uptrend sia ancora presente, potrebbe non essere più così vigoroso come durante la recente impennata. L'ADX è uno strumento utile per misurare la forza di un trend, con valori superiori a 25 che indicano una tendenza forte, mentre quelli sotto il 20 suggeriscono debolezza.

Sebbene il calo possa suggerire un possibile rallentamento o una fase di consolidamento, è importante notare che il mercato non ha ancora mostrato segnali definitivi d’inversione. L’attenzione degli investitori resta alta, poiché c’è ancora la possibilità di registrare ulteriori guadagni. Monitorare le dinamiche del mercato sarà cruciale per capire se PEPE potrà riprendere slancio e affrontare nuove resistenze.

Questa metrica mostra che PEPE non è ancora in ipercomprato

L'Indice di Forza Relativa (RSI) di PEPE ha registrato un notevole aumento, passando da 36 a 57.39 in un solo giorno, evidenziando un crescente interesse verso l'acquisto del token e una spinta positiva del mercato.

Questo notevole aumento suggerisce una transizione da una fase neutrale a una più ottimista per il token. L'RSI è un indicatore che misura la velocità e l'ampiezza dei movimenti di prezzo, con valori inferiori a 30 che indicano condizioni di ipervenduto e superiori a 70 che segnalano ipercomprato.

Con l'RSI attuale di PEPE fissato a 57.39, il token si trova ancora ben al di sotto della soglia di ipercomprato, il che implica che il prezzo potrebbe continuare a salire. Questa metrica posiziona PEPE tra i migliori performer della settimana tra le meme coin più rilevanti.

Previsione del prezzo della PEPE: ci sarà un’impennata dei prezzi del 25%?

La previsione del prezzo di PEPE suggerisce la possibilità di una nuova impennata, pari o superiore al 25%, grazie a indicatori tecnici favorevoli. Le medie mobili esponenziali (EMA) attualmente mostrano un trend ribassista, ma le linee a breve termine si avvicinano a un potenziale incrocio sopra quelle a lungo termine, creando così un cosiddetto "golden cross".

Questo è un segnale rialzista che indica una possibile inversione del trend e un accumulo di momentum positivo. Le prossime resistenze per PEPE sono fissate a $0,00001082 e $0,00001198; il raggiungimento del secondo livello comporterebbe un incremento del 25%.

Tuttavia, è importante considerare i rischi: se il trend rialzista dovesse esaurirsi, PEPE potrebbe scivolare verso livelli di supporto a $0,00000881 o addirittura $0,00000773, evidenziando che, sebbene ci siano opportunità di crescita, persiste anche il rischio di un eventuale declino.

Gli investitori guardano a Pepe 2.0: PEPU supera i $23 milioni

Gli investitori però ora stanno rivolgendo la loro attenzione al cosiddetto Pepe 2.0, poiché il progetto Pepe Unchained ha superato i 23 milioni di dollari in fase di prevendita. Questo progetto non è solo una classica meme coin a tema rana, ma propone un ecosistema completo che mira a fornire utilità e sfruttabilità agli utenti.

Tra le sue iniziative, il programma "Pepe Frens with Benefits" offre sovvenzioni a sviluppatori interessati a implementare dApps, NFT e altri prodotti Web3 sulla piattaforma Pepe Chain. Con un totale di 8 miliardi di token PEPU previsti, il 40% è destinato agli investitori in prevendita, mentre il 30% sarà riservato ai premi di staking.

La roadmap di Pepe Unchained prevede anche importanti tappe per il futuro, inclusa la quotazione su DEX e CEX una volta conclusa la sua ICO. Gli investitori che punteranno sul token fin dall’inizio possono beneficiare di questo programma, poiché l'allocazione dei token favorisce la creazione di una community coesa, fondamentale per il successo a lungo termine del progetto.

Grazie a un prezzo attuale di soli $0,01189 per token, gli investitori possono ancora ottenere ritorni notevoli sul proprio investimento, soprattutto in vista della futura quotazione.