Thomas Schael ha incontrato il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati

Una stretta di mano proiettata verso il futuro della sanità piemontese tra due ingegneri quella che ha concluso il costruttivo incontro tra il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael ed il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati.



Una concordia istituzionale che ha sancito il fatto che il futuro della sanità è anche ingegneristico. Fin da subito lo sguardo è andato al futuro Parco della Salute di Torino, che sarà un incubatore di innovazioni all'insegna di una trasformazione green. Il lifescience per far crescere il Pil del Piemonte. Si è discusso in maniera proficua della logistica e micrologistica del nuovo Parco. Schael ha presentato le proprie idee nel campo dell'idrogeno come veicolo energetico, soprattutto per quanto riguarda i droni che dovranno occuparsi della micrologistica tra ospedali. A questo proposito il Rettore ha messo a disposizione tutte le competenze del Politecnico ed in particolare il Centro Interdipartimentale mobilità droni. Si è poi passati ad affrontare il tema dei parcheggi e della mobilità tra gli attuali ospedali della Città della Salute e della Scienza con il futuro Parco. A questo proposito Schael ha proposto la sua idea di una navicella shuttle sopraelevata a magneti stile giapponese che possa unire tutti i presidi. Il Rettore Corgnati ha convenuto che nel futuro prossimo si potrà inserire una nuova offerta didattica per gli studenti del Poli con un percorso ad hoc nella sanità. I due si sono ripromessi di riaggiornarsi al più presto per poter passare dalle idee ai fatti.