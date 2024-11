Presidio pro Palestina davanti alla stazione Porta Nuova: “No alla resa"

È in corso in queste ore la manifestazione pro Palestina davanti alla stazione Porta Nuova. Decine di manifestanti si sono radunati oggi, sabato 2 novembre, in un presidio che precede la manifestazione regionale del 16 novembre con bandiere palestinesi e scritte "Falastin Libera”.

Come riporta il gruppo Facebook Si Cobas Torino “L’olivo non si spezza, il cedro non si piega, il popolo palestinese resiste con le forze della resistenza, unite, continuano a combattere con eroico coraggio, affrontando la morte piuttosto che subire l’umiliazione, è la scelta e la decisione di un intero popolo: no alla resa, no ad abbandonare la propria terra, costi quel che costi, stringendosi attorno ai loro partigiani. In Libano come in Palestina, radicati nella propria terra come gli alberi che i sionisti vogliono sradicare.”