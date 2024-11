Fuga di gas nella casa a Gravere, poi l’esplosione: marito e moglie trasportati al Cto con gravi ustioni

Le fiamme avrebbero travolto l’intera abitazione.

La coppia, residente a Grugliasco, è stata recuperata dopo le operazione di spegnimento per poi essere elitrasportata in elisoccorso al Cto, dove si trova attualmente in coma per le gravi ustioni subite. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 novembre.