Ethereum: boom imminente grazie al Layer-2?

Il 2024 non si è rivelato favorevole per la seconda criptovaluta più grande al mondo. Ethereum ha registrato un leggero calo mentre Bitcoin continua ad avvicinarsi a un nuovo massimo storico.

Di conseguenza, l’altcoin principale si sta svalutando contro il BTC, raggiungendo un nuovo minimo nella coppia di trading.

Secondo gli analisti, Ethereum potrebbe tornare a crescere, principalmente grazie alla sua rete Layer-2, cruciale per la sua adozione di massa.

Questo perché la soluzione Layer-2 permette di gestire un alto volume di transazioni con basse commissioni.

Storicamente, la scalabilità su Layer-1 ha rappresentato un problema per Ethereum, in quanto ogni transazione andava elaborata da tutti i partecipanti alla rete.

Queste limitazioni hanno compromesso la user-experience e costituito un ostacolo per un’adozione più ampia dell’asset.

Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di puntare sulla scalabilità di soluzioni Layer-2, che permettono di elaborare le transazioni fuori dalla blockchain principale, verificando solo i risultati su Layer-1.

Previsioni su Ethereum

Gli esperti del settore sta rivalutando la critica secondo cui le soluzioni Layer-2 sarebbero “parassitarie” per il Layer-1, dato il recente calo drastico delle commissioni di Ethereum.

Alcune aziende di rilievo come Kraken hanno annunciato il lancio di proprie soluzioni Layer-2 su Ethereum, tra cui Ink su Optimism Superchain.

Inoltre, gli analisti prevedono che altre nomi importanti come Robinhood, BlackRock, JPMorgan e Fidelity seguiranno presto l’esempio di Kraken.

Il motivo risiede nei costi sempre più bassi per implementare soluzioni L2. Possedendo l'interfaccia utente e l'infrastruttura, queste aziende potrebbero rafforzare la propria posizione di mercato.

Non appena un leader del settore finanziario tradizionale – possibilmente BlackRock – farà il primo passo, probabilmente gli altri seguiranno.

Di conseguenza, gli effetti di rete di Ethereum potrebbero intensificarsi, migliorando la scalabilità e l’efficienza della rete e attirando più utenti e sviluppatori.

L’interesse per le soluzioni Layer-2 ha toccato anche il segmento delle meme coin, con alcuni progetti come Pepe Unchained che stanno sviluppando una rete per il loro token nativo.

Pepe Unchained, l’alternativa Layer-2 che tutti vogliono

Pepe Unchained è un nuovo progetto che unisce il divertimento delle meme coin all’innovazione tecnologica delle reti Layer-2.

Il progetto si propone di avviare un sistema efficiente, caratterizzato da commissioni basse e transazioni rapide.

La presale di Pepe Unchained è un successo, con più di 23 milioni di dollari e una community su X che conta oltre 50.000 membri in costante crescita.

Pepe Chain, la rete Layer-2 del progetto in fase di sviluppo, avrà diverse funzionalità. Tra queste spicca l’exchange decentalizzato, progettato appositamente per il trading delle meme coin. Gli utenti potranno avvalersi anche di un Blockchain Explorer, creato per garantire trasparenza e sicurezza.

Inoltre, la Pepe Chain sarà aperta agli sviluppatori di Dapp (applicazioni decentralizzate). Il team di Pepe Unchained ha avviato a un’iniziativa a supporto della community di sviluppatori: la “Pepe Frens with Benefits”.

Questa iniziativa permette agli sviluppatori di ricevere sovvenzioni speciali (grant) per la creazione di applicazioni innovative e progetti DeFi sulla Pepe Chain.

La rete Layer-2 permetterà anche il bridging del PEPU con Ethereum, in modo da consentire ai titolari di decidere dove scambiare o mettere in staking i loro token.

Per quanto riguarda lo staking, gli utenti potranno farlo immediatamente sin dall’acquisto dei token PEPU in presale, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY.

Il token PEPU viene venduto a 0,01189 dollari, un valore che aumenterà progressivamente fino al termine della presale.

I trader interessati possono acquistarlo con ETH, USDT o carta di credito per lo staking, o in alternativa con BNB.

VAI ALLA PRESALE DI PEPE UNCHAINED