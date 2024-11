Al Palavillage di Grugliasco padel fa rima con solidarietà

Sostenere la ricerca con eventi sportivi aperti al territorio. È questa la mission di Palavillage di Grugliasco, centro padel indoor tra i più grandi d’Italia che, sin dalla sua nascita a dicembre 2021, è sempre stato in prima linea in tema di solidarietà con iniziative, eventi e campagne a sostegno dei più fragili.

Non fa eccezione il torneo benefico di padel e beach volley in programma domenica 10 novembre, il cui ricavato sarà devoluto a stARTEr ODV, l’Associazione Regionale per la terapia delle Emopatie, attiva da anni nella ricerca e cura di numerose malattie come Linfomi, Leucemie, Sindromi mielodisplastiche, Sindromi mieloproliferative croniche, oltre che di alcune malattie rare.

Il torneo di padel, maschile, femminile e misto, si svolgerà sui campi indoor della struttura di Grugliasco, dalle ore 9 alle 18.30. Sono garantite un minimo di 4 partite ad ogni partecipante. Costo di iscrizione: 50€ a persona comprensivo di welcome bag.

Il torneo di beach volley, maschile e femminile, è organizzato da Tsunami Beach Volley e avrà luogo parallelamente al torneo di padel sui 3 campi di sabbia di Palavillage. Costo torneo beach volley: 25 € a persona.