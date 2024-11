Bitcoin torna sotto i 70 mila dollari, mentre PEPU supera 24 milioni di dollari in prevendita

Durante la scorsa settimana, Bitcoin ha avuto un inizio di novembre particolarmente entusiasmante per tutti gli investitori che detengono la criptovaluta. BTC sembrava infatti pronta a esplodere, con un supporto che aveva spinto il suo valore oltre la soglia dei 70.000 dollari, pronta a raggiungere un nuovo “all-time-high”. Tuttavia, dopo aver toccato la cifra di 73.464$, la criptovaluta ha visto una correzione e il prezzo è sceso al di sotto dei 70.000 dollari, attestandosi a 69.000 dollari.

Bisogna ricordare che il momento è foriero di alta instabilità, ci troviamo in piene elezioni presidenziali statunitensi e sebbene a giorni si avrà un verdetto, è ancora presto per stabilire se BTC possa o meno superare i suoi record precedenti. I sostenitori di democratici e repubblicani tengono il fiato sospeso per scoprire se il nuovo presidente sarà Donald Trump o Kamala Harris, notizia che potrebbe avere un effetto sul prezzo di BTC.

Sebbene Bitcoin continui la sua danza, ci sono altri progetti che traggono ancora profitto e si rivelano potenzialmente redditizi. Uno dei più importanti da prendere in considerazione in questo frangente è Pepe Unchained.

Pepe Unchained, meme coin del futuro?

Il segmento delle meme coin è quello più appassionante per gli investitori e, pur con la sua volatilità, è in grado di offrire ritorni impressionanti per chi riesce a trovare il token giusto su cui investire. Chi ha scommesso su DOGE, SHIB e PEPE, per esempio, le tre meme coin più importanti, ha ottenuto ritorni notevoli anche nel breve periodo, cosa che non si può dire di chi investe in Bitcoin da almeno un decennio.

Sebbene BTC sia un asset ormai consolidato, è anche quello che richiede più pazienza per poter dare i suoi frutti. Non tutti gli investitori gradiscono questo aspetto, per questo le meme coin rappresentano un settore con così alta partecipazione, nonostante l’intrinseca volatilità.

L’ultimo progetto a rompere tutti i record è Pepe Unchained, che con oltre 24 milioni di dollari raccolti in finanziamenti si configura come un potenziale pretendente alla top 3 dei migliori token meme. Potrebbe, in effetti, scalzare anche la consolidata PEPE, che negli ultimi tempi sta vivendo una parabola discendente.

Ma cos’è Pepe Unchained e a cosa serve il token PEPU? Una domanda a cui è molto semplice rispondere, innanzitutto si tratta di un progetto che ha come mascotte il meme Pepe the Frog, ormai conosciutissimo non solo tra gli investitori ma in tutto il Web. In questa variante è presentata come una rana con un cervello enorme, che non può però essere messo a frutto sulla blockchain Layer-1, lo standard per tantissimi token.

Per liberarsi da queste catene, la mascotte deve spostarsi sulla Layer-2, creando un ecosistema più vantaggioso per tutti, sia trader sia investitori. Così facendo, permette transazioni più veloci e costi gas minori se paragonati a quelli dell’ormai sovraffolata Layer-1. Una soluzione d’utilità che potrebbe cambiare il modo in cui i trader si approcciano ai token meme.

Come acquistare PEPU

Tenendo conto di tutti questi fattori, è imperativo investire fintanto che si ha l’opportunità di accedere al progetto al prezzo più vantaggioso. Al momento i token PEPU hanno un costo di 0,01219$, ma il prezzo continuerà ad aumentare durante la prevendita, fino a culminare con la quotazione sugli exchange. In quel preciso momento, sono previsti apprezzamenti che potrebbero superare di 100 volte il valore originale, rendendo quindi molto proficuo l’investimento preventivo.

Con un protocollo di staking che restituisce un APY dinamico del 96%, è comunque una buona idea bloccare anche i token acquistati, in modo da garantire una maggiore stabilità alla meme coin e ottenere un ritorno annuale senza fare praticamente nulla. Oltre 1,6 miliardi di token PEPU sono stati già bloccati dagli investitori, un dettaglio che non possiamo sottovalutare e che permette anche una maggiore stabilità e mantenimento del prezzo della meme coin sul lungo periodo.

Per seguire tutte le evoluzioni del progetto è consigliato unirsi agli altri investitori tramite il social X o il canale Telegram, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti e meme a tema da parte del team di sviluppo.

