Il 9 novembre concerto di chitarra del maestro Cavallone in sala Scicluna

Sabato 9 novembre presso Sala Scicluna un concerto di chitarra sola del Maestro Franco Cavallone che presenta le musiche di tre compositori che erano anche ottimi esecutori della chitarra. Francisco Tarrega, Augustin Pio Barrios Mangoré e Joao Pernambuco sono suonati in un richiamo continuo alla musica dei grandi romantici del pianoforte senza dimenticare le sonorità della propria terra (Paraguay, Spagna e Brasile).

Franco Cavallone si è diplomato in chitarra presso il Conservatorio G.B. Martini di Cesena, ha studiato con Bruno Mattioli e si è perfezionato con i maestri Alirio Diaz, Leo Brouwer e Angelo Gilardino oltre ad aver studiato composizione con il Maestro Giovanni Guanti. Ha conseguito il diploma superiore di composizione presso il Conservatorio di Alessandria. Dal 1989 ha fatto parte del Quartetto Sonorità con il quale ha inciso un CD con diverse sue composizioni originali.

Ha effettuato numerosi concerti sia da solista che come componente di varie formazioni cameristiche e ha vinto innumerevoli premi per le sue composizioni.

Lo spettacolo comincia alle 20,45 in Via Martorelli 78 interno cortile; è necessaria la prenotazione al numero 347 4002314