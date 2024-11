Con "L'equivoco del sangue" il Maggiore Aldo Morosini torna in libreria

La scorsa settimana è uscito il settimo romanzo della serie del Maggiore Aldo Morosini, dal titolo 'L'equivoco del sangue'. L'ultima fatica letteraria di Giorgio Ballario, autore tra i più noti ed apprezzati del genere noir, può essere acquistata o ordinata in libreria, ma anche su Amazon e su tutte le altre piattaforme web, anche in versione ebook.

Nei prossimi giorni sono in calendario diverse presentazioni: domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 18.30 alla libreria Belleville in piazza De Amicis 80/E, giovedì 7 alle ore 18 alla libreria La Gang del Pensiero in corso Telesio 23/N, il 21 novembre alle 18 alla libreria L'Ippogrifo di corso Nizza 1 a Cuneo e il 22 novembre alle 18 alla libreria Alberi d'Acqua in via Rossini 1 ad Asti.