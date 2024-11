Rai5 dedica una puntata del programma "Visioni" al Festival TorinoDanza

Rai5 dedica anche nel 2024 una puntata monografica del programma Visioni a Torinodanza, festival diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

Visioni, progetto a cura di Alessandra Greca, scritto con Silvia Benini, Chiara Biffi, Elena Bonora, Paola Mordiglia, Marta Teodoro, Graziella Turiello e con Mirella Serri, per la regia di Barbara Pozzoni, ha documentato le performance e le testimonianze di Emanuel Gat, Alessandro Sciarroni, Fabio Cherstich, Hofesh Shechter, Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo, Euripides Laskaridis, Alonzo King, tra i protagonisti di questa edizione di Torinodanza.



Dance First è il titolo dell’edizione 2024 di Torinodanza Festival e Visioni prova a decifrarne il linguaggio insieme ai suoi protagonisti e grazie al contributo di Alessandro Pontremoli, docente di Storia della danza dell’Università degli Studi di Torino e a quello di Anna Cremonini, direttrice artistica del Festival. La puntata andrà in onda mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 22.15 su Rai 5 e sarà poi visibile su RaiPlay.



