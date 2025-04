Volontari in prima linea per rilanciare la biblioteca di Campiglione Fenile

Duemila i libri presenti nella biblioteca di Campiglione Fenile, ma molti di più quelli che si potranno recuperare grazie all’inserimento nel Sistema Bibliotecario Pinerolese. Una catalogazione frutto del lavoro di cittadini volontari durante la chiusura degli scorsi mesi.

“Dopo l’elezione a giugno 2024, con l’Amministrazione comunale abbiamo preso in considerazione di ripartire un po’ da zero con la biblioteca – racconta Anna Trombotto, assessora alla cultura e all’istruzione –. A parte mettere in ordine le scaffalature e riordinare, non sono stati necessari interventi strutturali di nessun tipo. È stato più un lavoro sulla catalogazione”.

Ora sarà anche possibile rintracciare tutti i libri presenti nel Sistema Bibliotecario del Centro Rete di Pinerolo. “Se prima non potevamo accedere all’archivio generale, in questo modo adesso abbiamo 2000 volumi fisicamente in biblioteca, ma se qualcuno ce ne chiede uno che non c’è possiamo andare a recuperarlo o farcelo portare. In questo modo si offre un servizio completo”.

Sono libri che spaziano tra i vari generi, sia per i bambini che per gli adulti. “Ne abbiamo molti per la scuola dell’infanzia e primaria, che la utilizzavano già come biblioteca almeno una o due volte l’anno, ma anche per i più grandi. Grazie anche a quelli che ci sono stati donati, riusciamo a coprire abbastanza tutte le richieste di genere. È stato dato un pallino colorato a seconda della tipologia: per chi arriva è facile perché c’è una legenda e quindi diventa intuitivo anche per cercare in autonomia”, spiega Trombotto.

L’obiettivo ora sarebbe organizzare in questi spazi delle attività da proporre durante le vacanze scolastiche, per aiutare le famiglie nella gestione dei figli. “L’idea del Comune è coprire quei periodi in cui i bambini sono a casa da scuola. Un po’ come abbiamo fatto con l’Elfo a Natale e la Tombolata a Carnevale, dove per un pomeriggio genitori e nonni sono stati sollevati dalla gestione dei bambini. Vorremmo dare un supporto per le famiglie con questi tipi di attività, possibili solo grazie ai volontari, che hanno dato disponibilità, oltre agli orari di apertura della biblioteca, anche per questi eventi per aiutarci.”

Al momento i volontari ufficiali, che sono già andati a imparare come utilizzare il Sistema a Pinerolo, sono quattro, tutti in pensione. “Ne abbiamo altri quattro o cinque che verranno a imparare direttamente da loro, così non li dobbiamo più mandare a Pinerolo. Si sta spargendo la voce e ne stanno arrivando un po’ per volta. Un passo per volta. Adesso il lavoro più grande era proprio la catalogazione e per questo i volontari sono già stati dei supereroi”, conclude Trombotto.

Da domani, martedì 1° aprile la biblioteca, al primo piano nella sede del Comune, in piazza San Germano 5, sarà aperta il martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18. Sempre domani, alle 14,30, verrà inaugurata la casetta dei libri insieme ai cinquenni dell’asilo di Campiglione Fenile all’ex casello sulla ciclabile.