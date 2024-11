Levante ospite della rassegna Ogr Talks

Sarà Levante la prossima ospite della rassegna OGR Talks, ciclo di incontri dedicati alla cultura contemporanea delle OGR Torino. L’appuntamento è per martedì 19 novembre alle 21.00.



Claudia Lagona, in arte Levante, presenterà in dialogo con Andrea Malaguti, Direttore de La Stampa, il suo nuovo lavoro letterario, Opera quotidiana, edito da Rizzoli e in libreria proprio dal 19 novembre. Un volume speciale, in bilico tra la letteratura e le arti visive, un’opera che affianca alla poesia dipinti, collage, pensieri per compiere un viaggio nel mondo di una delle cantautrici più amate.



Con grazia e maestria da artista, Levante immagina una via di fuga dalla realtà: tutto inizia nel febbraio 2022, quando dopo essere diventata madre l’artista osserva con preoccupazione il mondo: guerra, dittature, catastrofi naturali. È allora che le parole, proprio come la musica, diventano per Levante occasione di conforto. Nasce così un diario unico e appassionato, un invito alla meraviglia, che attraverso il gesto libero dell’arte ci regala un rimedio per silenziare il rumore di fondo del quotidiano.



L’appuntamento alle OGR Torino sarà l’occasione per ascoltare dalla voce di Levante com’è nato questo ultimo lavoro letterario, un’opportunità unica per conoscere da vicino un’artista a tutto tondo, apprezzata da grande pubblico e critica per la sua visione unica dell’arte e della vita stessa.