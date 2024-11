Cena benefica a favore del Monzino: raccolti 77mila euro con la Velvet Night for the heart

La sera del 7 novembre, Torino ha ospitato il charity dinner della Fondazione IEO-MONZINO ETS negli eleganti spazi della casa di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione: la cena benefica contribuirà al sostegno dei progetti di ricerca medico scientifica del Centro Cardiologico Monzino. La serata, un appuntamento ormai consolidato, ha assunto quest’anno un significato speciale: la Fondazione celebra i suoi 30 anni di impegno costante, a supporto della ricerca e dell’innovazione scientifica dello IEO e del Monzino, dimostrando quanto un modello Non Profit focalizzato sulla raccolta di fondi privati per IRCCS di eccellenza, può essere efficace e capace di creare un circolo virtuoso di fiducia, basato su principi di trasparenza e sostenibilità.

“Velvet Night for the Heart” ha regalato momenti piacevoli ai numerosi presenti in un’atmosfera unica all’insegna della solidarietà: grazie alla loro generosità sono stati raccolti 77.000 euro destinati alla Ricerca del Monzino.