Inaugurata la Stazione di posta di Pinerolo: “Sarà un punto di partenza per costruire relazioni sociali”

Sarà un riferimento per i senza dimora e le persone in difficoltà. Un luogo dove trovare aiuto e anche vicinanza, tramite una serie di servizi come la mensa che fino all’11 ottobre si trovava nel centro sociale di piazza Lequio.

Stamattina è stata inaugurata la Stazione di posta di Pinerolo, un progetto ambizioso che mette insieme Diocesi, Ciss e Comune e ha portato al recupero dell’ex caserma dei carabinieri di piazza Santa Croce, con i lavori realizzati dalla ditta Fratelli Bottano.

Qui troveranno spazio diversi servizi: non solo la mensa, ma anche il dormitorio, la lavanderia sociale…

“Sarà un punto di partenza per costruire relazioni sociali – spiega Rocco Nastasi, direttore della Caritas diocesana –. La speranza è che questo spazio diventi un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono una società più inclusiva e più giusta”.

Per celebrare la nuova struttura e fare comunità in piazza Santa Croce si terranno due giorni di festa per bambini e famiglie, dal nome significativo ‘Insieme, una comunità in festa’. L’iniziativa è promossa da Avosd, Cea, Diocesi, Caritas, Chiesa Valdese, Chiesa Ortodossa Rumena, Centro Missionario, Associazione Incontro Liqaa, Ciss di Pinerolo, Unione Valli Chisone e Germanasca e il Comune di Pinerolo.