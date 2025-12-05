La Purple Night a Pinasca ricorda i musicisti pinerolesi scomparsi

Sette i gruppi, per un totale di circa 30 musicisti, che si esibiranno questa sera al ‘Nico Manservigi memorial – Purple Night’ di Pinasca, organizzata dall’associazione naturalistica e culturale Diomedea, in collaborazione con la Pro loco.

“È la seconda edizione, abbiamo cominciato lo scorso anno dedicandola a un musicista che era scomparso nell'estate 2024: Nico Manservigi – racconta Serena Maccari, presidente di Diomedea –. Visto il successo della prima edizione, l’abbiamo riproposto. L’intenzione è di farlo diventare un evento ricorrente, su base annuale, dedicandolo ai musicisti originari di Pinerolo e dintorni ormai scomparsi, dagli anni ’80 ai giorni nostri. Abbiamo preparato un elenco e sono una ventina”.

Riconfermano la loro presenza per la serata anche quest’anno i gruppi ‘Affittasi Cantina’, ‘Arneis’, ‘Sensazioni’, ‘Big Mama Originals’, ‘New Dipinti a mano’ e ‘Vieta’, a cui si aggiunge la band ‘Beagles’.

L’appuntamento è stasera, venerdì 5 dicembre, alle 21 al Salone Polivalente di Pinasca. L’ingresso è gratuito.