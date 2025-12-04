Inverso Pinasca: i cittadini continuano a chiedere un servizio bus più comodo per accedere ai servizi essenziali

Non si arrendono i residenti di Inverso Pinasca che non vogliono perdere l’occasione di usare i bus per raggiungere Pinerolo, Torino e i servizi essenziali. Come temevano la sperimentazione dell’ampliamento del servizio della linea 500, in modo da raggiungere Dubbione e la coincidenza con la linea 275/282 Sestriere-Perosa Argentina-Pinerolo-Torino, è andata male, ed è stata rimossa a luglio per scarsa frequentazione. Contemporaneamente, sono state nuovamente introdotte le corse della domenica della linea mercatale anche queste sotto utilizzate.

“La sperimentazione è stata sospesa senza un confronto con le parti richiedenti, confronto che avrebbe potuto portare ad altre soluzioni per mantenere la navetta. Si sarebbe potuto ad esempio eliminare una o due corse per sollevare i Comuni di Inverso Pinasca e Pomaretto dai costi” commenta Rossano Antonio Laviano che, assieme ad altri concittadini, nel 2023, aveva realizzato una raccolta firme per estendere il servizio della linea 500.

Ora la loro proposta è questa: “Chiediamo che venga presa in considerazione la possibilità di rinunciare alle corse mercatali della domenica e di aggiungere al tragitto una fermata a Dubbione in modo da permetterci di raggiungere la farmacia e sfruttare la coincidenza con la linea dei bus che ci permette di arrivare Pinerolo e Torino. Sarebbe importante, inoltre, che il servizio venisse esteso anche alla giornata di mercoledì” dettaglia Laviano.

Per presentare questa proposta i firmatari hanno chiesto un incontro con i consiglieri di maggioranza di Inverso Pinasca, propedeutico all’inserimento del punto nell’ordine del giorno del Consiglio comunale: “Valuteremo la proposta direttamente con i firmatari nel mese di gennaio” annuncia il sindaco Luciano Bounous.

Anche il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa, assicura che verrà presa in considerazione questa proposta: “Finora l’unica alternativa era una rinuncia da parte di Arriva alla linea per poterla riformulare. Ma ciò non è accaduto” rivela. I due primi cittadini hanno visto i dati sulla frequentazione delle nuove corse forniti dall’azienda di trasporto: “Su diversi bus non saliva nessuno e il numero dei frequentatori è risultato bassissimo” conferma Breusa.

Dai dati inviati ai Comuni dall’Agenzia mobilità piemontese risulta infatti che nell’insieme delle corse monitorate la maggior parte non hanno avuto passeggeri. Sporadicamente le corse sono state frequentate da due persone e il numero più alto di passeggeri si è fermato a tre.