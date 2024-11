Dalla Regione un milione e 300mila euro per gli eventi sportivi: domanda al via oggi

La Regione Piemonte ha lanciato due bandi per sostenere gli eventi sportivi nel territorio, articolati in due misure. La prima, denominata B.5 «Grandi Eventi Sportivi» (G.E.S.), è rivolta a manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale che si distinguono per caratteristiche quali l’eventuale assegnazione di titoli assoluti, l'elevata partecipazione di atleti e tecnici, e l’impatto mediatico e turistico sul territorio piemontese. Per questa misura la Regione ha stanziato una dotazione finanziaria di 283.921 euro.

La seconda misura, denominata B.6 «Eventi Sportivi» è destinata a sostenere eventi di livello nazionale, regionale o locale che potranno essere di stimolo allo sviluppo della pratica sportiva nonché alla coesione sociale e alla valorizzazione del territorio. Per questa misura la Regione ha previsto un finanziamento di 1 milione di euro.

In totale, il bando mette a disposizione 1.283.921 di euro per incentivare l'organizzazione di eventi sportivi in Piemonte, con l'obiettivo di promuovere lo sport, favorire l'inclusione sociale e valorizzare le eccellenze territoriali. I soggetti beneficiari di entrambe le misure includono federazioni sportive, discipline sportive associazioni e società sportive dilettantistiche, e altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore sportivo.

«Dobbiamo continuare a sostenere ciò che abbiamo costruito in questi anni, durante i quali ci siamo guadagnati una reputazione di alto livello, tanto da attirare costantemente i riflettori sulla nostra regione come sede naturale di grandi eventi sportivi – ha sottolineato l’assessore allo sport, Marina Chiarelli – anche grazie alla qualità e sicurezza degli impianti perché le strutture sono il primo biglietto da visita di chi ospita manifestazioni a qualsiasi livello. In questi anni abbiamo aggiunto valore al rating di credibilità proprio grazie alla qualità. È fondamentale, tuttavia, non dimenticare i piccoli eventi locali, che rappresentano spesso le radici della cultura sportiva e possono crescere fino a diventare appuntamenti di rilievo. Ogni evento ha il potenziale di contribuire allo sviluppo del tessuto sportivo e culturale del Piemonte: dobbiamo offrire il giusto supporto per farli diventare grandi»

Il contributo della Misura B.5 è rivolto a eventi di grande richiamo e che hanno caratterizzato il nostro territorio in questi anni a partire dall’organizzazione di eventi di livello mondiale come le imminenti ATP Finals fino a appuntamenti di rilevanza nazionale che generano comunque un forte impatto locale e regionale, come campionati italiani e grandi manifestazioni popolari come le maratone.

Per ottenere il contributo sulla Misura B.5 occorre presentare progetti con un budget minimo di 100.000 euro, avere la copertura televisiva a livello nazionale o internazionale e dimostrare l’elevato livello agonistico, con la partecipazione delle migliori squadre o atleti.

Non è solo la dimensione sportiva a essere protagonista. Il bando punta a una sinergia tra sport, turismo e cultura. «Un evento sportivo – ha concluso l’assessore - può diventare un’occasione per promuovere l’immagine della regione su larga scala, coinvolgendo altri settori strategici. Sappiamo quanto gli eventi sportivi possano fare da traino anche per il turismo e la cultura locale. Ogni evento di grande rilievo è un’occasione per raccontare il Piemonte come destinazione non solo per chi ama lo sport, ma anche per chi cerca cultura, paesaggi unici e ospitalità di qualità».

Il periodo per presentare le domande è dall’8 al 29 novembre 2024. Gli organizzatori potranno inviare le proprie richieste di contributo tramite la piattaforma online della Regione, dove troveranno tutte le istruzioni e i moduli necessari per partecipare. «Con questo bando - ha concluso l’Assessore - intendiamo sostenere concretamente chi si impegna a portare eventi sportivi di alto livello sul nostro territorio, costruendo insieme un Piemonte sempre più protagonista nel panorama sportivo internazionale».

Tutti i dettagli e i criteri di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Regione Piemonte: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande.