Trasferta delicata per la Reale Mutua Basket Torino a Bologna

Dimenticare Forlì e ripartire: questo l’obiettivo della Reale Mutua che domani torna in campo per la sfida esterna contro la Fortitudo Bologna.

Ancora una partita impegnativa per il collettivo di coach Boniciolli, contro una squadra che - come Torino - vuole mettersi alle spalle gli ultimi risultati non esaltanti, in un PalaDozza che come sempre risponderà presente all’appello.

“La Fortitudo è una squadra di grande valore che ha confermato l'ossatura del gruppo che aveva raggiunto la finale l'anno scorso. - commenta l’assistant coach Federico Tosarelli, bolognese doc e con un passato da allenatore nelle giovanili della Effe - A questi hanno aggiunto un giocatore di grande talento ed esperienza importante come Kenny Gabriel e hanno dato profondità alla panchina. Inoltre, giocheremo in quello che è considerato come il campo più caldo del campionato, davanti al pubblico del PalaDozza che è spesso determinante per spingere la squadra alla vittoria. Noi sappiamo che dobbiamo ritrovare tutto ciò che ci ha permesso di offrire buone prestazioni anche fuori casa, penso per esempio alle vittorie a Livorno e Cento oppure la sconfitta in volata contro Cantù”

Otto punti in classifica per Bologna (due in più di Torino), frutto delle vittorie contro Orzinuovi, Cremona, Cento e Verona: anche se la stagione non è iniziata secondo le aspettative del pubblico bolognese, la Fortitudo è una delle squadre accreditate per il vertice della classifica, grazie ad un roster di qualità e quantità, con la giusta amalgama di esperienza e gioventù. Guidano le statistiche biancoblu i due americani Gabriel e Freman, con una fatturato di 14.5 e 13.8 punti di media a partita. Nella pattuglia italiana, in doppia cifra anche Riccardo Bolpin e Matteo Fantinelli.

Anche la Reale Mutua dovrà far affidamento ancora una volta sulla propria coppia a stelle e strisce che, numeri alla mano, guida il fatturato di Torino: con 33 punti combinati di media a partita, infatti, il duo Taylor-Ajayi contribuisce per quasi il 50% dei punti della squadra.

Palla a due alle h. 18.00, diretta streaming su LNP Pass.