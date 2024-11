Fritz inaugura le Atp Finals battendo Medvedev. Una racchetta gigantesca in piazza San Carlo

Durante il match non sono mancati momenti di divertimento per il pubblico: il russo, dopo aver preso il primo set, ha spaccato la racchetta. Un gesto di rabbia simile a quelli che in passato avevano reso famosi Marat Safin e John McEnroe.

Prima dell'inizio del settimo game un Medvedev, visibilmente nervoso, si è messo a giocare con la racchetta. Da parte del russo non sono mancati momenti di altissimo livello tecnico, con diversi punti conquistati con bei colpi di volo e sotto rete, ma questo non è bastato però per battere Fritz.

Durante l'intervallo la telecamera ha inquadrato più volte il pubblico, dove sono già presenti numerosi tifosi di Sinner. Moltissimi quelli con parrucche arancione, tricolore e cartelli (Jannik asfalta tutti), in attesa del match serale delle Atp Finals dove l'italiano affronterà De Minaur.