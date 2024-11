Gli studenti torresi regalano al palazzetto del ghiaccio un nuovo murale

Torre Pellice ha un nuovo murale: si aggiunge a quelli già presenti in paese e realizzati in passato in occasione del festival Street Alps. Questa volta sono stati i ragazzi delle medie a dipingerlo, sotto la guida degli street artists dell’associazione torinese Il Cerchio e le gocce, nell’ambito del progetto di coinvolgimento delle scuole in vista delle Universiadi. L’opera di circa 40 metri quadri è stata realizzata su uno dei muri di cemento del palazzetto del ghiaccio di corso Lombardini. “Sono in tutto una sessantina gli studenti che hanno lavorato alla realizzazione del murale. Frequentano tutti la terza media e hanno lavorato un po’ per volta in piccoli gruppi portando a termine il lavoro in circa 15 ore” spiega l’assessore alla scuola Sara Tron, vice sindaco di Torre Pellice con delega all’istruzione.