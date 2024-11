Da Prali a Sestriere e Noasca, è arrivata la prima neve. Chiuso il Moncenisio

Arriva la prima neve sulle vallate montane del Torinese. Come annunciato nelle scorse ore, questa notte sono arrivati i fiocchi sui comuni più alti del nostro territorio. Da Prali in Valle Germanasca, a Claviere e Sestriere in alta Valle Susa fino a Noasca in valle Orco nel Canavese e Usseglio in Val di Viù, è arrivata la prima imbiancata di stagione.