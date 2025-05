Gli oggetti storici della Cesare Abba esposti nel museo scolastico e spiegati dai bambini in un podcast [FOTO]

I bambini della scuola hanno partecipato in prima persona alla realizzazione del museo, registrando un podcast dove raccontano la storia di alcuni degli oggetti presenti, partecipando al progetto "Oggetti di scuola" dell'istituto Cena, promosso dalla Fondazione CRT e realizzato insieme alla Città di Torino e all'Università.

Studenti protagonisti di un Podcast

Grazie alla ricercatrice in pedagogia di Unito Francesca Davida Pizzigoni, i bambini hanno imparato a cosa servissero oggetti come proiettori di diapositive, pennini, mangianastri e vecchie radio e hanno realizzato in prima persona la registrazione delle spiegazioni in formato podcast. Al museo è possibile inquadrare i codici QR presenti accanto ad alcuni oggetti per essere reindirizzati al video Youtube corrispondente.

I video sono caricati sul canale: https://www.youtube.com/@OGGETTIDISCUOLA.