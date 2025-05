Al via a giugno i lavori sulla strada militare del Colle della Vecchia in Val Chisone

È bloccata da una frana di 5 anni fa, ma a giugno partiranno i lavori per riaprire la strada militare tra il Colle delle Finestre e il Colle della Vecchia, in Val Chisone.

L’opera dal costo di 447.500 euro è finanziata dal Fesr ed è stata lanciata dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, assieme a una sistemazione lungo il Sentiero dei Franchi nel Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, realizzata lo scorso anno. Il costo complessivo dei due lavori è di 499.030,44 euro, finanziata dal Fesr 2021/2027.

Il tratto franato nel 2020 si trova a oltre 2300 metri, circa 3 chilometri dopo la biforcazione dal Colle delle Finestre e qualche centinaio di metri prima del Colle della Vecchia.

Già nel 1709, i genieri di Vittorio Amedeo II avrebbero ricavato qui una mulattiera, tagliando i ripidi pendii alla base del Monte Pintas (2546 m), che fu poi trasformata in una vera e propria carrozzabile dal 1890.

Dopo la frana dell’inverno 2020, è stato aperto un passaggio per chi fa escursioni a piedi, ma impedisce il transito a biciclette muscolari ed elettriche, molto in voga dopo la pandemia. Il cantiere interesserà gran parte del percorso tra il Colle delle Finestre e il Colle della Vecchia per consentire l’accesso ai mezzi in grado di operare sulla frana e per la successiva ricostruzione dei muri di contenimento. Per svolgere i lavori, la strada verrà chiusa al transito anche a piedi e l’ordinanza verrà fatta applicare con rigore, come spiegano dal Parco, per garantire la sicurezza degli escursionisti e del personale impiegato. Durante il cantiere potrebbero esserci chiusure temporanee della Provinciale 173, in zona Pian dell’Alpe, nelle giornate in cui verranno effettuati disgaggi che potrebbero provocare la caduta di massi.