Villafranca Piemonte piange la prematura scomparsa di Michele Gilli

Era originario di Villafranca Piemonte ma residente a Sampeyre. Da 7 anni gestiva il bar ‘La Tasina’ a Manta, nella centrale via Valeirano.

Michele Gilli, prossimo alla pensione, è scomparso domenica 10 novembre per un malore che l’ha colpito giovedì scorso nella sua abitazione.

Chi ha avuto il piacere di incontrarlo lo ricorda come una persona di rara gentilezza, sempre pronta ad aiutare tutti con semplicità e simpatia.

Era noto per il suo carattere affabile e la capacità di portare conforto e allegria sia nei momenti difficili sia in quelli di festa, quando amici e clienti si riunivano nel suo bar per celebrare eventi e incontrarsi in un ambiente amichevole e sereno.

Con grande generosità, Michele si rendeva sempre disponibile per la comunità, concedendo l’uso del suo bar per sostenere eventi pubblici organizzati in paese e nella vicina piazza del Popolo.

La sua presenza è stata costante dal luglio del 2017, quando lui e la socia Deborah Groppo avevano inaugurato la nuova gestione de ‘La Tasina’ nella piazzetta dietro al municipio di Manta, rilevando la licenza del Susy’s Bar, chiuso poco tempo prima.

Il percorso suo professionale era stato lungo e ricco di esperienze: prima di arrivare a Manta, aveva gestito il Bar Sport a Carignano, poi il Big Bar a Moretta e successivamente il ristorante Castello sulla diga di Pontechianale, che aveva condotto fino al 2016.

Proprio a Pontechianale era nata la collaborazione con Deborah Groppo, originaria di Moretta.

La sua morte improvvisa ha scosso profondamente i clienti e gli amici, che oggi hanno portato fiori davanti alla porta del bar, chiuso in segno di lutto, fino a data da destinarsi.

Sulla vetrina è stato appeso un cartello con un semplice ma commovente messaggio: “Grazie, Michele”, su cui amici e clienti hanno scritto messaggi di cordoglio e le loro firme, increduli e affranti per questa improvvisa perdita.

Lascia la figlia Paola, la compagna Silvana con i figli Loris e Luca, la sorella Giovanna con il marito Dario e il figlio Marco, oltre a zii, cugini e parenti.

I funerali si terranno domani, mercoledì 13 novembre, alle 14, nella Chiesa di Santo Stefano a Villafranca Piemonte, con partenza alle 13 dall’Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il rosario sarà recitato stasera, martedì 12 novembre, alle 20 nella chiesa di Santo Stefano a Villafranca Piemonte.

I familiari, nel ringraziare per la vicinanza e l’affetto dimostrato, hanno chiesto che non vengano offerti fiori, ma opere di bene in memoria di Michele.

La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Villafranca Piemonte.