Grave incidente tra Bibiana e Cavour: uomo di origine cinese trasportato al Cto

È grave all’ospedale Cto di Torino dove è stato trasportato in elisoccorso il sessantatrenne di origine cinese che questa mattina – martedì 12 novembre –, sulla strada provinciale 156 che collega Cavour a Bibiana, si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza. Verso le 7,30 a bordo di un’Ape car stava percorrendo la via in direzione di Bibiana quando il suo mezzo è stato colpito dall’automobile che arrivava in senso opposto e che probabilmente stava sbandando a causa di una frenata. L’urto ha sbalzato i mezzi nel prato a bordo strada. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza ma per l’uomo è stato necessario il trasporto al Cto.