Le grandi manovre per il Cirio-bis. Sanità a un tecnico? "Ne parleremo quando sarà il momento" [VIDEO]

Nella sua prima apparizione "piemontese" post elettorale Cirio conferma di non essersi mai fermato. "Martedì mattina sono andato in azienda a vedere le mie nocciole, poi sono venuto qui a Torino nel pomeriggio, perché l'attività della Regione non si è fermata con le elezioni. Ieri - ha detto il governatore - sono poi stato a Roma per un altro grande evento: le Universiadi del 2025. Abbiamo portato la fiaccola al Papa che l'ha benedetta e poi mi ha ricordato con la sua simpatia di essere piemontese, salutandomi con un 'Cerea'. Sono soddisfatto perché all'evento delle Universiadi ho creduto tanto, come credo in tutte le cose che possono aiutare il Piemonte a crescere."

Nessuna anticipazione sulla futura giunta