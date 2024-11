Il sestetto londinese Tapir! debutta in Italia allo sPAZIO211 di Torino

Il sestetto alt-folk londinese Tapir! arriva in Italia con il debut album, "The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain”. Il concerto si terrà allo sPAZIO211 lunedì 18 novembre.

Hanno scelto come nome quello del mammifero dal muso allungato, riproducendone la proboscide nelle maschere di cartapesta che celano la loro identità – Tapir!

Nato a Londra nel 2019, il collettivo-sestetto è stato fondato dal cantante e chitarrista Ike Gray insieme al tastierista Will McCrossan, e ha mosso i primi passi al George Tavern, il leggendario pub e polo artistico londinese gestito dalla performer Pauline Forster.

La loro musica è una fusione di arte teatrale, narrativa e musicale, destinata alla condivisione. "The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain" è il loro debut album multidisciplinare in tre atti pubblicato da Heavenly Recordings con l’aiuto del collettivo artistico My Life is Big e racconta la storia di un viaggiatore solitario attraverso un paesaggio fantastico.



Per info: www.spazio211.com