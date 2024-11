Il lusso si incontra alla Reggia di Venaria tra hypercar e gioielli: al via la terza edizione di Experience Piemonte

I brand del lusso si incontrano alla Reggia di Venaria nella terza edizione di Experience Piemonte: Performing Uniqueness. Due giorni di talks e incontri business to business tra aziende del settore arredo, moda, design, gioielleria, tessile, food, cosmesi e benessere e, novità di quest'anno, l'aggiunta del settore hypercar e supercar. Una vetrina per 107 imprese piemontesi del lusso che potranno dialogare con oltre 70 buyer (responsabili acquisti) e operatori internazionali provenienti da Europa, Canada, Usa, Medio Oriente e Sudest asiatico.

"Investiamo su traiettorie di sviluppo che passano per forza dall'internazionalizzazione - ha dichiarato in apertura l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano -. Nonostante la crisi di Stellantis l'auto continua a essere un pilastro e per questo abbiamo deciso di metterle al centro. La politica proverà a fare di tutto affinché questa competenza possa continuare a essere importante. Qui oggi c'è un esempio delle grandi potenzialità delle nostre aziende e della capacità e dell'ingegno dei nostri imprenditori".

L'inaugurazione dell'evento si è svolta all'interno della Cappella di Sant'Uberto della Venaria Reale, essa stessa un'eccellenza storica e architettonica della Regione. "Qui ci troviamo in un'eccellenza culturale - ha commentato la direttrice del Consorzio Residenze Reali Sabaude, Chiara Teolato - un luogo che ha saputo rinascere e ha portato tanto benessere alla città di Venaria. Questo è il luogo migliore dove parlare di luxury e parlare dei prodotti del nostro territorio, a chi vorrà venirci a trovare".

"Oggi appoggiamo le eccellenze e lo facciamo in uno dei luoghi che più di altri rappresentano l'eccellenza del nostro Piemonte - ha proseguito il Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi -. Il Piemonte è riuscito a recuperare dopo numerose crisi che l'hanno attraversato, puntando sulla qualità più che sulla quantità, riuscendo a offrire ai visitatori e a chi viene a investire su questo territorio un'esperienza di eccellenza".

Experience Piemonte è organizzato nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF promossi da Regione Piemonte e realizzati da Ceipiemonte (centro estero internazionalizzazione), col supporto della Camera di Commercio di Torino per quanto riguarda il settore hypercar. "Abbiamo avuto un trend di crescita del 20% all'anno - ha spiegato Dario Peirone, presidente Ceipiemonte - e oggi riusciamo a garantire più di mille incontri business to business. Il nostro obiettivo è portare il mondo in Piemonte ma anche più Piemonte nel mondo. Non è solo una vetrina, non si mostra qualcosa e basta ma le aziende portano qui competenze e innovazione tecnologica".

"Siamo la quarta regione esportatrice d'Italia - ha concluso il Presidente di Confindustria Piemonte Andrea Amalberto - perché ogni giorno ci sono imprenditori e operai che si mettono al lavoro, riuscendo a posizionarci nel migliore dei modi nel mercato. Quello che riusciamo a fare è difficilmente replicabile, dico agli imprenditori di continuare così perché riusciremo a farcela nonostante la crisi un po' alle porte".