Nichelino lancia la proposta del 'daspo cinofilo' per chi maltratta gli amici a 4 zampe

Nichelino è noto per essere un Comune amico degli animali ed allora non sorprende la proposta lanciata nei giorni scorsi dall'assessore Fiodor Verzola: il daspo cinofilo per chi maltratta gli amici a quattro zampe.

"Non basta sequestrare l'animale maltrattato"

"Nelle mie esperienze come Assessore alle Politiche Animaliste ho imparato una cosa: il semplice sequestro di un animale maltrattato non basta, non ha mai funzionato. Troppe volte abbiamo tolto un cane a chi lo maltrattava, mettendolo al sicuro e avviandolo verso una nuova famiglia, per poi scoprire che la stessa persona, il giorno dopo o poco tempo dopo, aveva già adottato un altro cane, continuando a riservargli lo stesso trattamento", ha spiegato Verzola.

Un daspo cinofilo per prevenire nuovi episodi