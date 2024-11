Da Lo Russo un benefit di 217mila euro ai super dirigenti, nel mirino di Russi (M5S) il capo di gabinetto Campana

È polemica sull' aumento di stipendio ai super dirigenti del Comune di Torino . A puntare il dito contro l'amministrazione Lo Russo è il capogruppo del M5S Andrea Russi . In totale la Città ha deciso di premiare con un benefit complessivo di 217mila euro, per il prossimo triennio, alcuni dei dipendenti al vertice.

Tra i beneficiari del bonus c'è anche l'ex responsabile della campagna elettorale, nonché dirigente del gabinetto del sindaco, V alentina Campana . Non è la prima volta che il sindaco sceglie di premiare economicamente persone a lui vicine: come ricorda Russi in passato c'era stata la direttrice generale Alessandra Cimadon (+30mila euro).

Aumenti che arrivano, come chiarisce il pentastellato, mentre Torino "è soffocata da una crisi economica senza precedenti, con un numero sempre maggiore di aziende che chiudono, licenziano e costringono le famiglie a vivere nell’incertezza della cassaintegrazione e nel terrore del futuro".

Per Russi "è immorale che il Comune decida di gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche, aumentando gli emolumenti di chi è già ben retribuito". "Le istituzioni, che dovrebbero essere esempio di sobrietà, - aggiunge - diventano luoghi di potere dove spesso vengono premiati i fedelissimi". Rincari che arrivano, come ricorda il capogruppo, in un momento in cui stanno diminuendo i dipendenti.

Non si è fatta attendere la replica della Città, che chiarisce come gli aumenti sono stati dati a luglio a tutti i dirigenti sulla base della contrattazione del nuovo contratto.

"Aumento legato al nuovo contratto nazionale"

“È del tutto fuorviante - precisa l'ufficio personale - l'idea di un rilevante aumento stipendiale a favore dei dirigenti del Comune, fra questi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico Enti Locali".