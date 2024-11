Disservizi rete ferroviaria: l'Unione Montana Valle Susa chiede l'intervento di Trenitalia e RFI

Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, il Presidente dell'Unione Montana Valle Susa ha inviato una lettera a Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per richiedere interventi urgenti sui disservizi che affliggono le tratte ferroviarie Torino-Susa e Torino-Bardonecchia.

La situazione attuale, caratterizzata da ritardi frequenti, cancellazioni e servizi sostitutivi inadeguati, ha reso i viaggi quotidiani di studenti e lavoratori una vera e propria odissea, mettendo a rischio il rispetto degli orari lavorativi e la regolarità degli studi. Questo disagio prolungato impatta negativamente sugli istituti scolastici della Valle, riducendo la possibilità di scelta formativa per gli studenti, oltre a condizionare profondamente la qualità della vita dei pendolari.

Inoltre, la lettera indirizzata a Trenitalia e RFI sottolinea le condizioni di degrado di molte stazioni ferroviarie, spesso prive di sala d’attesa, WC, monitor informativi e dotazioni minime. Questi spazi, lasciati senza manutenzione, stanno diventando aree di spaccio, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e di studenti e pendolari che frequentano le stazioni. Anche le aree di pertinenza delle ferrovie necessitano di manutenzione e pulizia per garantire condizioni adeguate.

Il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa confida in un tempestivo riscontro da parte di Trenitalia e RFI, rendendosi disponibile per un incontro di approfondimento, con l’obiettivo di rendere più sicura ed efficiente la mobilità per i cittadini della Valle Susa.