Torino ospita l’incontro finale del programma “Heroes. Not just for one day"

Si terrà alle 17.30 di sabato 16 novembre, al ‘Cecchi Point’ di Torino, l’incontro aperto e gratuito “Comunità imperfette per il cambiamento sociale” patrocinato dal Comune. L’evento si svolge ai margini della seconda edizione di “Heroes, Not just for one day”, programma di formazione e accompagnamento dedicato alle realtà che affrontano l’esclusione sociale giovanile in Italia. Heroes fornisce loro competenze e supporto economico per rafforzare la propria capacità organizzativa e relazionale all’interno delle comunità in cui operano.

Curato da RENA, associazione attiva dal 2007 nel creare sinergie e opportunità formative per una nuova generazione di agenti del cambiamento e dell’attivismo civico, “Heroes” è finanziato con un bando della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e riconosciuto dalle agenzie governative italiane UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e AIG (Agenzia Italiana per la Gioventù), e da una rete di organizzazioni nazionale e internazionale.

Il 16 novembre, l’incontro tra comunità, operatori e operatrici del territorio sarà un’occasione per “riflettere insieme su quest’esperienza e acquisire nuovi sguardi, nuove domande e motivazione per essere comunità imperfette per il cambiamento sociale”. “Imperfette - afferma la vice-presidente di RENA, Martina Beria - solo secondo parametri e modelli con i quali forse non ha più senso misurarsi ma che ancora definiscono e limitano le condizioni del nostro campo d'azione”.

L’80% delle oltre 190 realtà candidate da tutta Italia per il percorso, che si concluderà con l’evento al quale ha contribuito la Fondazione Compagnia di San Paolo, lavora nel contrasto a fattori multipli di discriminazione. “Abbiamo scelto di chiudere Heroes a Torino perché questa città si conferma uno spazio fertile per il terzo settore, con oltre il 10% delle candidature arrivate solo da Torino” continua Matteo Cadeddu, presidente dell’associazione.

Oltre all'Assessora all’Istruzione, Politiche Giovanili e Periferie di Torino, Carlotta Salerno, parteciperanno il Coordinatore nazionale di UNAR, Mattia Peradotto, la Segretaria generale di Assifero, Carola Carazzone, la Presidente di COSPE, Anna Meli, e altre esperte ed esperti. Alla fine dell'evento, su registrazione gratuita, è previsto un rinfresco.





***





Cos’è “Heroes. Not just for one day”? Arrivato alla conclusione della seconda edizione, il programma si rivolge a enti e gruppi informali che lavorano con giovani che fanno parte di comunità marginalizzate. La missione è quella di rendere questi under 35 protagonisti delle proprie storie ogni giorno e non “just for one day”, come cantava David Bowie.

Il percorso di formazione del 2024 ha previsto:

una selezione di 18 candidature su 190, giunte tramite apposito bando, da parte dei partner e di un comitato scientifico, composto da personalità di spicco nel mondo della Diversità, Equità e Inclusione (qui i nomi);

una formazione in presenza (a Forlì il 4-5 maggio) e online, su community organizing, ascolto e attivazione delle comunità, progettata da Community Organizing Italia e coadiuvata da ActionAid, Aiccon e Sociolab;

4 contributi da 1.500 euro erogati a fondo perduto, e offerti insieme a ulteriore affiancamento dal gruppo dei formatori e da alumni della prima edizione;

4 borse di studio per la RENA Summer School a Matera, e altri incontri di approfondimento online e in presenza. L’ultimo, appunto, a Torino.

Oltre ai partner già citati figurano Factanza, Moleskine Foundation, ICEI, Forum Disuguaglianze e Diversità, German Marshall Fund, Junior Achievement Italia, Community Organizing Italia, Industrial Areas Foundation.

L'86% di chi ha completato la formazione afferma che il percorso di Heroes sarà molto utile per la propria realtà. Dice una partecipante: “Questa bellissima esperienza mi ha aiutata a comprendere quali errori ho commesso in questi anni come leader del mio gruppo e anche a riconoscere ciò che ho fatto bene. Ho acquisito consapevolezze che non vedo l’ora di applicare per migliorare la qualità delle relazioni con il mio gruppo e di conseguenza l’ingaggio della comunità”.

***





IL PROGRAMMA di “Comunità imperfette per il cambiamento sociale”

Luogo: Cecchi Point, Torino

Data: 16 novembre, ore 17.30

-----------

>> 17.30: saluti istituzionali e presentazione di "Heroes, not just for one day."

Con Carlotta Salerno, Assessora Istruzione, Politiche Giovanili, Periferie Città di Torino; Mattia Peradotto, Coordinatore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).

>> 18.30: talk “L’arte di fallire bene”

Con Paolo Angeletti, presidente dell’associazione Educadora Onlus; Diego Galli, community organizer e fondatore di Community Organizing Italia; Carlotta Sanna, componente del Direttivo di Altera APS; Alice Tancredi, Collettivo Mai Ultimi UniTo.

>> 19.45: talk "Oltre il progettificio"

Con Tiziano Blasi, director of programmes a Soleterre; Carola Carazzone, segretaria generale di Assifero e vicepresidente di Philea; Miriam Mastria, fondatrice e direttrice di Semia Fondo Femminista; Anna Meli, presidente di COSPE.

>> 21.00: apericena offerto - conosciamoci!