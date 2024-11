Atp Finals, l'Inalpi Arena pronta ad un nuovo Sinner-show: tutte le combinazioni per il passaggio del turno

Torino si appresta a vivere l'ennesima serata della Sinner-mania: smentendo le previsioni dei giorni scorsi, gli organizzatori hanno nuovamente piazzato il numero 1 del mondo nella sessione delle 20.30 alla Inalpi Arena, anche se il match contro Daniil Medvedev (che chiuderà il girone intitolato a Ilie Nastase) andrà di fatto in contemporanea con la nazionale di calcio.

Sinner ancora in campo alle 20.30

Ma Jannik Sinner è ormai un fenomeno che esce dal canoni riservati al tennis, fa ascolti degni di partite di Champions, quindi ecco che la numero 1 del mondo viene regalata la passerella della partita in notturna. Dopo i due successi contro de Minaur e Fritz al fuoriclasse azzurro basta solo un set per avere la certezza della qualificazione, ma esiste una remotissima possibilità che vede addirittura Sinner eliminato, in caso di sconfitta.

Tutte le possibili combinazioni

Dando per scontato che nella partita delle ore 14 Fritz avrà la meglio in due set sul già eliminato australiano de Minaur, un successo serale per 2-0 di Medvedev potrebbe portare a quota 2 vittorie e una sconfitta lui, l'americano e lo stesso Sinner. A questo punto entrerebbe in ballo, come ulteriore discriminante, il numero dei game vinti. Un successo per 6-2 6-2 di Medvedev, abbinato ad un successo altrettanto netto nel pomeriggio di Fritz, potrebbe condurre Sinner all'eliminazione. Ma siamo davvero nel campo delle ipotesi più pessimistiche, per non dire di un qualcosa di vicino all'impossibile: pensare che il Sinner di questi giorni possa perdere racimolando solo pochi giochi contro Medvedev è esercizio davvero complicatissimo.

Partita con 'vista' sulle semifinali

Vincendo un set Sinner è matematicamente qualificato e quasi certamente anche primo nel girone (salvo un improbabile k.o. di Fritz che a quel punto darebbe ad un Mevedev vincitore la leadership), ma tutto il pubblico italiano si aspetta una terza affermazione del nostro campione per raggiungere da imbattuto le semifinali. E mettersi a quel punto seduto in poltrona venerdì per conoscere quale sarà il rivale che uscirà dal girone intitolato a John Newcombe. Con la possibilità che possa essere quel Carlos Alcaraz che gli scommettitori pronosticavano alla vigilia quale probabile avversario di Jannik per la finalissima.

Zverev ad un passo dalla qualificazione

Intanto, dopo ieri sera sappiamo già che Sasha Zverev è ad un passo dalle semifinali, in una condizione simile a quella di Sinner nell'altro girone: dopo aver battuto 7-6 6-3 il norvegese Casper Ruud, il tedesco, due volte vincitore delle Finals, con due vittorie in altrettante partite è ad uno solo set dalla qualificazione. Alcaraz permettendo, suo avversario nell'ultima sfida del gruppo.