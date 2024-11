Momenti di paura a Grugliasco, una coppia di anziani investita mentre attraversava sulle strisce

I due coniugi, lui A.M. e lei M.F., entrambi di 71 anni, stavano attraversando sulle strisce pedonali, quando il conducente del veicolo li ha investiti, facendoli sbalzare a terra, vedendoli solo all'ultimo istante. La Y procedeva a bassa velocità e forse, proprio questa componente ha evitato il peggio per la coppia grugliaschese, salvandogli la vita e procurandogli conseguenze non gravi. Una prognosi di 10 giorni per l'anziano e 5 giorni per la moglie, trasportati entrambi al pronto soccorso di Rivoli. A intervenire sul posto le volanti della Polizia Locale.