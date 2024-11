Automotive, su Mirafiori il rischio è per 15mila persone. "Meloni convochi Stellantis"

" Lo sciopero generale? Abbiamo chiesto di intervenire sui salari, fermi da due anni e alla luce dell'inflazione. Poi non c'è un solo euro sulla sicurezza, sul lavoro e sulle pensioni ". Così Pierpaolo Bombardieri , segretario generale Uil, dopo il confronto con il Governo sulla futura manovra. Lo dice a Torino, in occasione del Consiglio Regionale di Uil Piemonte.

Crisi del'auto

Senza unità sindacale

A rischio 15mila posti, 45mila con l'indotto

Una crisi che tocca tutti

Anche perché il contesto non invita all'ottimismo: "Volkswagen pensavamo che non avrebbe mai chiuso e ha chiuso due stabilimenti. Soffrono anche altri colossi come Nissan. Qui si faceva innovazione e ricerca, si sperimentava. Ma oggi tutto questo è passato nelle mani della Cina, che guadagna sempre più quote di mercato".