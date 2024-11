Dalla frutta alla pittura rupestre della Rocca: in arrivo gli ultimi appuntamenti di Tuttomele

Si partirà parlando della frutta e della sua importanza per gli sportivi e si concluderà con l’arte rupestre. È in arrivo la nuova carrellata di eventi in occasione dell’ultimo fine settimana della quarantacinquesima edizione di Tuttomele inaugurata sabato 9 novembre a Cavour. “È difficile dire quanti siano stati i visitatori nel corso del primo fine settimana della rassegna, sappiamo solo che tutte le vie e le piazze del paese erano sature di gente, abbiamo visto auto parcheggiate ovunque, stand commerciali pieni, bancarelle, negozi, bar ed i ristoranti in febbrile attività. Il nostro TuttomeleSelf e le due postazioni per la distribuzione delle tradizionali frittelle hanno soddisfatto il palato di centinaia di persone” commenta Marcello Bruno, presidente della ProCavour che con il Comune organizza la manifestazione.

I primi eventi sono in programma stasera, giovedì 14, anche se le aree espositive rimarranno ancora chiuse tutto il giorno. Al Teatro Tenda, dell’area fieristica Nanni Vignolo, alle 9,30, ci sarà il convegno ‘Frutta e clima che cambia: possibili strategie di adattamento’ in occasione del quale verrà allestita una piccola stazione meteo. Sempre lì, ma alle 21, si parlerà invece di ‘Alimentazione sport e salute’ e, tra gli altri, interverranno anche Silvia Bussoli, pallavolista della Wash4green Pinerolo, il ciclista Jacopo Mosca.

Venerdì 15 riapriranno le aree espositive e alle 18.30 il salone del municipio (piazza Sforzini) ospiterà l’incontro ‘Giovani in viaggio verso l’Europa, tenendo per mano la Costituzione Italiana’ mentre, alle 21, al Teatro tenda, ci sarà il Mela Ballo: la serata di latino americano con le scuole di ballo, dj Davide Latino ed El Flaco live percussion.

Sabato 16 alle 9 riaprirà il mercato agricolo e alle 10,30 in piazza Solferino tornerà il ‘PerCorso di potatura’ ripetuto poi nel pomeriggio alle 15 e, alle 11,30, e la lezione sulla trasformazione delle mele ‘Andiamo al Succo’ che verrà proposta anche alle 16,30.

Gli eventi del pomeriggio saranno inaugurati, alle 14,30 dalla kermesse musicale per le vie cittadine di ‘Gli Allegri Suonatori’. Appuntamento con la storia alle 15,30 al salone del municipio dove si svolgerà l’incontro ‘Giacomo Matteotti, cento anni dopo’. Alle 16,30 al Teatro tenda, invece, i protagonisti dei cartoni animati più amati con il mago Zimba danno appuntamento ai bambini per uno spettacolo destinato ad accendere i sorrisi (ingresso: 8 euro).

Alle 17 nel salone comunale verrà presentato il libro fotografico di Massimo Zambon ‘Donne e uomini con la passione per la terra’ ed infine, alle 21,30, dj Matrix, Don Paolo e Matteo Dianti attendono i giovani al Tenda per l’Applesound.

Domenica 17, ancora prima del tradizionale mercato agricolo, aprirà alle 7 in via Conte

di Cavour e via Re Umberto ‘Cavour in Piume’ la mostra-scambio ornitologico e di animali da cortile. Durante la giornata verrà riproposto alle 10,30 e alle 15 il ‘PerCorso di potatura’ e alle 11,30 la lezione pratica ‘Andiamo al Succo’. Sia al mattino (ore 10,30) sia al pomeriggio (ore 14) sarà possibile inoltre percorrere i sentieri della Rocca di Cavour accompagnati dall’associazione ‘Vivi la Rocca’, oppure assistere ai concerti brevi in Abbazia di Santa Maria (via Saluzzo) in programma alle 11 e alle 15.

Questa volta la kermesse pomeridiana delle 14,30 sarà affidata alla banda musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte con le majorettes e alle, 16 in Abbazia di Santa Maria, si svolgerà la conferenza di chiusura della quarantacinquesima edizione di Tuttomele dedicata a ‘La pittura rupestre della Rocca di Cavour nel quadro dell’arte schematica del Neolitico e dell’Età del Rame’.

Per l’ultimo spettacolo della rassegna i riflettori del Teatro tenda si accenderanno sull’orchestra ‘Alex e la band” (Ingresso: 8 euro) e nel corso della serata verranno premiati i vincitori del concorso ‘La mela in vetrina’.