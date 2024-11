La Comunità dei Russi Liberi domenica manifesta contro l'invasione dell'Ucraina

La Comunità dei Russi Liberi si troverà 17 novembre alle ore 15 in Piazza Castello, in occasione della manifestazione internazionale contro l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. L'azione è stata indetta da Yulia Navalnaya, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza, che guideranno la Marcia di Solidarietà a Berlino. In molte altre città del mondo, tra cui Milano e Roma, si scenderà in piazza per chiedere il ritiro delle truppe dall'Ucraina, il processo ai criminali di guerra a cominciare da Vladimir Putin e il rilascio di tutti i prigionieri politici e di guerra in Russia. Quasi mille giorni sono passati dall'inizio dell'invasione, mille giorni di crimini, distruzione e morte. Dopo avere costruito in Russia, attraverso i decenni, un sistema fondato sulla violenza, sulla criminalità e sulla privazione delle libertà, Vladimir Putin si è deciso ad estenderlo con la forza in Ucraina, falliti i tentativi di controllo attraverso le pressioni economiche e la corruzione. cercheremo di spiegare chi è la persona che si cela dietro a questo progetto, come sia stato messo in atto e quali conseguenze vengono pagate ogni giorno dalle persone coinvolte ingiustamente. Ad aiutarci avremo la testimonianza di una profuga ucraina, la quale ha sperimentato sulla sua pelle dove Vladimir Putin sia disposto ad arrivare per il conseguimento del suo piano egemonico. Alle ore 17, la manifestazione si sposterà alla sede dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, in via San Dalmazzo 9/bis, per scrivere delle lettere ad alcuni prigionieri politici in Russia.