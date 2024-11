La Sala Rossa condanna gli scontri avvenuti venerdì durante la manifestazione pro Palestina

In apertura dei lavori della seduta odierna del Consiglio Comunale, la presidente dell'Aula, Maria Grazia Grippo, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, a nome di tutte le forze politiche, ha espresso condanna per gli scontri e gli episodi di violenza accaduti durante la manifestazione pro Palestina, avvenuta nei giorni scorsi.

Nello stesso tempo, ha espresso solidarietà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si sono trovati coinvolti negli episodi di violenza, in particolare quelli del museo del Cinema e delle attività commerciali circostanti.

Solidarietà espressa dalla Presidente anche alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine.

I cartelli che in via Garibaldi pubblicizzano le attività commerciali delle vie laterali sono abusivi; il Consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dal consigliere Simone Fissolo (Moderati) che ne sottolinea il potenziale pericolo per pedoni e ciclisti oltre a rappresentare un problema di decoro urbano e di concorrenza sleale con le altre attività.

L’atto di indirizzo invita la Giunta - in collaborazione con le associazioni commercianti e gli enti territoriali - a valutare la possibilità di posizionare tali indicazioni per le attività commerciali utilizzando sostegni verticali non destinati alla viabilità e a fornire un’alternativa legale e sicura rispetto agli attuali cartelli posizionati a terra.