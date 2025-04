A Villarbasse un incontro sul valore politico della famiglia

Giovedì 3 aprile si è svolto a Villarbasse l’incontro «Ascolto, Condivisione, Partecipazione: il valore politico della famiglia», organizzato dal Forum delle associazioni familiari nell’ambito della Settimana della Famiglia, in collaborazione con Villarbasse in Cammino, Associazione Famiglie Nuove e Parrocchia di Villarbasse, e con il patrocinio del Comune di Villarbasse.

Negli interventi dei relatori sono stati approfonditi numerosi temi riguardanti la vita delle persone. Nicola Bizzarro, per l’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Torino, ha sottolineato la funzione sociale della famiglia, come soggetto capace di costruire e sviluppare azioni preziose per la comunità e perciò meritevoli di attenzione e sostegno da parte della politica. Silvio Magliano, consigliere regionale, ha posto l’accento sulla libertà di educazione e sulla necessità di politiche fiscali che aiutino le famiglie, prevedendo benefici crescenti in base al numero dei figli anziché penalizzare le famiglie numerose. La consigliera regionale Monica Canalis ha ricordato come la famiglia sia innanzitutto un luogo di relazione e come questo aspetto venga sottovalutato nella società contemporanea; come conseguenza, sarebbe utile attivare strumenti di formazione alla genitorialità e rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle famiglie, a partire dalla povertà. Roberto Gontero, presidente del Forum delle associazioni familiari del Piemonte, ha rimarcato l’importanza di fare rete su questi temi, anche in dialogo con le istituzioni, per favore la partecipazione delle famiglie laddove possano portare un contributo specifico, ad esempio nell’educazione, nell’assistenza e nella integrazione sociale.

L’incontro ha registrato una numerosa presenza di pubblico, con varie sollecitazioni provenienti dalla sala, riguardanti temi come l’assegno di maternità, il congedo di paternità, la dipendenza dai social degli adolescenti, il sostegno all’istruzione.