Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne: le iniziative di Chivasso

L’Assessorato comunali alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, retto da Cristina Varetto, patrocina le iniziative promosse in concomitanza con la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne. Domenica 24 novembre, alle ore 16, si terrà un flash mob in piazza generale Dalla Chiesa. In Teatrino Civico, seguirà una declamazione di poesie di Alda Merini ed un dibattito sul linguaggio corrente a cui prenderanno parte la psicologa Michela Iacona e Tatiana Verlaet della Cri di Montanaro. Nel corso dell’appuntamento, che sarà introdotto da Lucia Chessa di Arci Zeta, si esibirà anche il Gruppo balli irlandesi di Torino. L’iniziativa, denominata “Legati contro la violenza”, è organizzata da Arci Zeta, in collaborazione con Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil pensionati ed Auser.

Lunedì 25 novembre, alle ore 20,45, sempre in Teatrino Civico, l’associazione Dance Abc Dance porterà sul palcoscenico “Il colore che vorrei”, uno spettacolo che alternerà momenti di riflessione contro la violenza di genere. È prevista la partecipazione straordinaria dei ragazzi del progetto "Insieme si può" del Ciss di Chivasso e del progetto "Sensibilmente danzando 23/24". Per ulteriori informazioni e prenotazioni, basta scrivere una mail a info@danceabcdance.com.